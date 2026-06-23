В Подмосковье обсудят нововведения в государственных и муниципальных закупках

23 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

В Подмосковье 24 июня состоится конференция «Государственные и муниципальные закупки 2026». Её проведут Комитет по конкурентной политике Московской области и Сбер А, сообщили в пресс-службе ведомства.





Участниками конференции станут заказчики региона. Её посвятят важным изменениям в сфере закупок в этом году. Тема – «Эффективные практические решения и поддержка профессионального сообщества».

«Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальной повестки контрактной системы и обмена опытом между представителями власти, заказчиками и экспертами рынка. Откроют встречу первый зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина и гендиректор Сбер А Николай Андреев. Состоится торжественное подписание соглашения о взаимодействии сторон», – рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.