В Подмосковье обсудят нововведения в государственных и муниципальных закупках
В Подмосковье 24 июня состоится конференция «Государственные и муниципальные закупки 2026». Её проведут Комитет по конкурентной политике Московской области и Сбер А, сообщили в пресс-службе ведомства.
Участниками конференции станут заказчики региона. Её посвятят важным изменениям в сфере закупок в этом году. Тема – «Эффективные практические решения и поддержка профессионального сообщества».
«Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальной повестки контрактной системы и обмена опытом между представителями власти, заказчиками и экспертами рынка. Откроют встречу первый зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина и гендиректор Сбер А Николай Андреев. Состоится торжественное подписание соглашения о взаимодействии сторон», – рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
Эксперты расскажут о возможностях и сервисах площадки, разберут актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок. Для наглядной презентации тем и закрепления информации будут использоваться интерактивные форматы. Пройдут деловая игра «Медиация в закупках» и закупочный квиз.