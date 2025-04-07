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В Московской области с начала гола отремонтировали свыше 1,5 тыс. качелей

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Качели остаются одним из самых популярных элементов на детских площадках. Чтобы обеспечить безопасность юных жителей Подмосковья, специалисты управляющих организаций и МБУ ежедневно проверяют их состояние и проводят необходимые работы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала года на качелях в Московской области устранено свыше 1,5 тысячи различных неисправностей. Всего в регионе расположено более 19 тысяч детских и спортивных площадок.

«Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество ремонтных работ проведено в следующих городских округах:

  • Красногорск — свыше 200 устранённых неисправностей;
  • Подольск — 115;
  • Орехово-Зуевский — 93.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно выходят в рейды и осматривают детские площадки. Основное внимание они уделяют состоянию креплений, подвесов и сидений качелей. Все выявленные проблемы оперативно передаются в работу ответственным службам.

Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях качелей и других элементов на детских площадках в территориальные отделы Министерства.

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#подмосковье
#безопасность
#детские площадки
#проверки
#благоустройство
Проводить электронное голосование в этом году хотят в 50% жилфонда Подмосковья
07 апреля 2025, 17:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2025 году в Московской области планируют проводить электронные голосования собственников в 50% жилого фонда. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
«Управляющие компании – важный элемент жизни в многоквартирном доме. Было много разных вызовов в части легитимного голосования, оперативной смены управляющей компании, если она имела замечания жильцов. Сейчас наша задача – познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре», – сказал Воробьёв.
К проекту присоединились уже 1339 МКД, голосования продолжаются ещё в 1615.

Принять участие в электронном голосовании можно в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении Госуслуги.Дом. Помимо этого, можно передать бумажный бланк администратору собрания, который затем загрузит данные в систему. Это может быть представитель управляющей организации или собственник помещения. Администратор выбирается путём голосования.

Жильцы, которым нужна помощь в установке приложений, могут обратиться в МФЦ.

Активнее всего на новый формат переходят жители городских и муниципальных округов Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Шатура, Кашира, Восход, Шаховская и Бронницы.

Электронное голосование делает невозможной подделку протоколов. Это значит, что никто не может незаконно сменить управляющую организацию. Кроме того, на основании электронного протокола общего собрания собственников дом добавят в реестр лицензий управляющих организаций в течение всего пяти рабочих дней, а не 40, как в случае с бумажным вариантом. При использовании нового формата не нужно перепроверять, были ли собрание и сбор заявлений от жильцов на самом деле.

Электронное голосование удобно тем, что уведомления о проведении приходят жителям на портал «Госуслуги», электронную почту, привязанную к порталу, или в приложение Госуслуги.Дом. Кроме того, сообщения размещаются на информационных стендах, в общедомовых чатах и телеграм-каналах управляющих организаций.

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«Чеховские медведи» выиграли золото первенства России по гандболу
07 апреля 2025, 17:36

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи-УОР №4» из Подмосковья досрочно завоевал чемпионский титул молодёжного первенства России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подопечные Василия Филиппова провели два матча против команды «Динамо-Сунгуль-2» 4 и 5 апреля и уверенно победили в обеих встречах — 37:17 и 35:9. Эти успехи обеспечили чеховской команде досрочное первое место в турнирной таблице.

В первой игре наибольшую результативность показали Владислав Алексанян и Максим Беликов — каждый из них забросил по шесть мячей. Во втором матче Алексанян вновь стал лидером по голам, отличившись уже семь раз.

Для «Чеховских медведей-УОР №4» это золото стало первым с 2020 года. В текущем сезоне команда не потерпела ни одного поражения и лишь однажды сыграла вничью — с астраханским «Динамо». За высокие спортивные достижения всем гандболистам клуба будет присвоено звание «мастер спорта России».

Заключительные игры сезона чемпионы проведут в Перми 28 и 29 апреля — соперником станет «Пермские медведи-Академия». Турнир проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#спорт
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В Подмосковье ищут родных красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции
07 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock / Iuliia Mikhalitskaia

В Московской области ищут родственников красноармейцев, погибших в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Останки 1 250 солдат и командиров Красной Армии были обнаружены в Износковском районе Калужской области в прошлом году. Работы по разведке, поднятию и установлению имён выполняло поисковое объединение «ВПК Прорыв».
«Имена всех военнослужащих установлены. В их числе – 82 уроженца Подмосковья. Перезахоронение останков бойцов запланировано на 5 мая. Они упокоятся в воинском мемориале «Ивановское поле» в Калужской области», – говорится в сообщении.
За подробной информацией можно обратиться к члену Общероссийской общественной организации «Российская академия естественных наук» Александру Туманову по электронной почте atumanov2008@yandex.ru.

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Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев
07 апреля 2025, 17:29

Фото: iStock / Iuliia Mikhalitskaia

Около 200 аварийных и сухостойных деревьев ликвидировали во дворах Московской области с начала текущего года коммунальщики, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего за первые три месяца текущего года во дворах Подмосковья убрали порядка 200 опасных насаждений. Больше всего деревьев было ликвидировано на территории Пушкинского округа — 26, а также Сергиево-Посадского округа и Ступина — по 13», — говорится в сообщении.
Ликвидация ставших опасными деревьев ведётся для того, чтобы предотвратить их падение в случае неблагоприятных погодных условий. Удалением деревьев занимаются специалисты, прошедшие необходимую профессиональную подготовку.

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#московская область
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Около 300 подмосковных школьников проведут каникулы в лагере «Литвиново»
07 апреля 2025, 17:27

Фото: Министерство социального развития Московской области

С 5 апреля в оздоровительном лагере «Литвиново», одном из лучших в Подмосковье, стартовала первая весенняя смена. На время каникул туда приехали около 300 школьников из семей с невысоким доходом, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В программе — спортивные турниры, творческие мастер-классы и образовательные активности, которые помогают раскрыть способности ребят и развить важные навыки. Лагерь создает особую атмосферу, в которой каждый ребенок может найти занятие по интересам.

Как напомнили в Министерстве социального развития Московской области, в прошлом году в «Литвиново» появился новый формат — палаточный лагерь. Летняя смена в нем откроется 15 июня и пройдет параллельно с традиционными заездами, предлагая детям новые формы отдыха и возможность ближе познакомиться с природой.

Родители уже сейчас могут обратиться в администрацию своего округа, чтобы оформить бесплатную путёвку для ребёнка.

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#минсоцразвития мо
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