В Московской области с начала гола отремонтировали свыше 1,5 тыс. качелей

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Качели остаются одним из самых популярных элементов на детских площадках. Чтобы обеспечить безопасность юных жителей Подмосковья, специалисты управляющих организаций и МБУ ежедневно проверяют их состояние и проводят необходимые работы, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала года на качелях в Московской области устранено свыше 1,5 тысячи различных неисправностей. Всего в регионе расположено более 19 тысяч детских и спортивных площадок.
Наибольшее количество ремонтных работ проведено в следующих городских округах:
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно выходят в рейды и осматривают детские площадки. Основное внимание они уделяют состоянию креплений, подвесов и сидений качелей. Все выявленные проблемы оперативно передаются в работу ответственным службам.
Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях качелей и других элементов на детских площадках в территориальные отделы Министерства.
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«Во время весеннего и летнего благоустройства наши инспекторы уделяют им особое внимание — тут важна каждая деталь: от конструктивных элементов до состояния песочниц. Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Наибольшее количество ремонтных работ проведено в следующих городских округах:
- Красногорск — свыше 200 устранённых неисправностей;
- Подольск — 115;
- Орехово-Зуевский — 93.
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору регулярно выходят в рейды и осматривают детские площадки. Основное внимание они уделяют состоянию креплений, подвесов и сидений качелей. Все выявленные проблемы оперативно передаются в работу ответственным службам.
Жители Подмосковья могут сообщить о неисправностях качелей и других элементов на детских площадках в территориальные отделы Министерства.
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Дайана Хусинова