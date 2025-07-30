14 школ и детсадов Химок уже прошли проверку перед 1 сентября

30 июля 2025, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках продолжается подготовка учреждений образования к новому учебному году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Комиссия управления образования проверяет все школы и детсады, чтобы убедиться в их готовности принять детей 1 сентября.







«Приёмка школ к новому учебному году – регулярная и очень важная практика. Мы должны сделать всё, чтобы наши дети учились и проводили время в комфортных и безопасных условиях. От этого зависит их успеваемость, здоровье и развитие», – сказала директор школы №30 Татьяна Кавторева.