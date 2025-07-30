В Волоколамске начался снос аварийного трёхэтажного дома
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Трёхэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Берёзовая в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №12 по Берёзовой улице был построен в 1986 году. Его общая площадь составляет более 1,3 тыс. квадратных метров, в здании расположено 28 квартир.
«По результатам обследования дом признали непригодным для проживания. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию. Сейчас ведётся его демонтаж», — говорится в сообщении.Завершить снос аварийного дома планируется до конца сентября.
Всего на территории Волоколамского округа было выявлено 145 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время снесены либо достроены и приведены в соответствие с нормами 80 объектов. Эта работа продолжается.