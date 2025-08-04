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Девушка получила штраф за видео с пожаром на Кубани

Девушка получила штраф в 30 тыс. руб. за видео с пожаром на нефтебазе
Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 30 тысяч рублей за видео с пожаром на нефтебазе в Адлерском районе Кубани получила девушка по решению районного суда.



Как сообщили в объединенной региональной судебной пресс-службе, 3 августа фигурантка выложила в сеть кадры последствий прилета дрона. Свои действия подсудимая объяснила пьяным состоянием. Суд признал, что имело место нарушение запрета на съемку дронов и работы систем противовоздушной обороны.

«Рассмотрев представленные материалы, суд признал (…) виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сказано в материале.


Перед этим стало известно, что троих блогеров из Нижнего Тагила задержали за скандальное видео на фоне горящей нефтебазы. Информацию предоставили в региональном главке МВД России по Краснодарскому краю.
Никита Кротов

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