Девушка получила штраф за видео с пожаром на Кубани

04 августа 2025, 14:15

Девушка получила штраф в 30 тыс. руб. за видео с пожаром на нефтебазе

Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 30 тысяч рублей за видео с пожаром на нефтебазе в Адлерском районе Кубани получила девушка по решению районного суда.





Как сообщили в объединенной региональной судебной пресс-службе, 3 августа фигурантка выложила в сеть кадры последствий прилета дрона. Свои действия подсудимая объяснила пьяным состоянием. Суд признал, что имело место нарушение запрета на съемку дронов и работы систем противовоздушной обороны.



