Девушка получила штраф за видео с пожаром на Кубани
Девушка получила штраф в 30 тыс. руб. за видео с пожаром на нефтебазе
Штраф в 30 тысяч рублей за видео с пожаром на нефтебазе в Адлерском районе Кубани получила девушка по решению районного суда.
Как сообщили в объединенной региональной судебной пресс-службе, 3 августа фигурантка выложила в сеть кадры последствий прилета дрона. Свои действия подсудимая объяснила пьяным состоянием. Суд признал, что имело место нарушение запрета на съемку дронов и работы систем противовоздушной обороны.
«Рассмотрев представленные материалы, суд признал (…) виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сказано в материале.Перед этим стало известно, что троих блогеров из Нижнего Тагила задержали за скандальное видео на фоне горящей нефтебазы. Информацию предоставили в региональном главке МВД России по Краснодарскому краю.