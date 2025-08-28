Достижения.рф

В Подмосковье очистили от неликвидной древесины более 2,1 га лесов

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 2,1 га лесов Московской области очистили от неликвидной древесины с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.



Ликвидация неликвидных деревьев является одной из важных составляющих защиты здоровья лесов, отметил глава Комлесхоза региона Алексей Ларькин.

«Деревья стареют, подвергаются воздействию вредителей и болезней, а также различных неблагоприятных факторов. В итоге в лесах появляется и накапливается неликвидная древесина. Если лесопатологические обследования показывают, что такой древесины слишком много, назначается её уборка», — сказал Алексей Ларькин.
Он добавил, что в настоящее время во всех лесничествах Подмосковья выполнено около половины годового плана по этим работам.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0