В Подмосковье очистили от неликвидной древесины более 2,1 га лесов
Свыше 2,1 га лесов Московской области очистили от неликвидной древесины с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Ликвидация неликвидных деревьев является одной из важных составляющих защиты здоровья лесов, отметил глава Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
«Деревья стареют, подвергаются воздействию вредителей и болезней, а также различных неблагоприятных факторов. В итоге в лесах появляется и накапливается неликвидная древесина. Если лесопатологические обследования показывают, что такой древесины слишком много, назначается её уборка», — сказал Алексей Ларькин.Он добавил, что в настоящее время во всех лесничествах Подмосковья выполнено около половины годового плана по этим работам.