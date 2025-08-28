Жителям Подмосковья рассказали о запрете проникать на объекты электроснабжения
Проникновение на объекты энергетической инфраструктуры — это смертельно опасное и уголовно наказуемое деяние. Об этом жителей Московской области предупредили в Минэнерго региона.
Человек, зашедший на закрытую территорию, рискует получить сильнейший удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, вмешательство в работу объектов электроснабжения расценивается как диверсия.
К таким диверсионным действиям россиян начали склонять преступники. Они предлагают за это деньги либо прибегают к обману: внушают гражданам, что это некая «операция силовых структур», отказаться от которой нельзя.
«Предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности этих действий. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении министерства.Порча энергооборудования может привести к крупным авариям, в результате которых электричества лишатся жилые дома, школы, больницы, котельные и пр. Есть также риск возникновения пожаров и загрязнения окружающей среды.
О склонении к диверсии на объектах электроснабжения, а также о подозрительной деятельности людей у таких объектов следует незамедлительно сообщить в ФСБ по телефону +7-800-224-22-22 или в полицию по номеру 112.