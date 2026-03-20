Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на строительном рынке в Андреевке

20 марта 2026, 17:22

Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин и обстоятельств пожара на строительном рынке в посёлке Андреевка. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.





Ранее сообщалось, что в пятницу около 13.00 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении на территории рынка «Строй Рай» в Андреевке городского округа Солнечногорск. По данным МЧС, сейчас пожар локализован, его ликвидация продолжается. Огнём охвачена площадь около 5000 квадратных метров.

«Солнечногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проверки, проводимой по факту ЧП. Точные выводы о причине возгорания специалисты сделают по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», – отметили в надзорном ведомстве.