В Подмосковье прививки от гриппа сделали уже 220 000 жителей сельской местности
В Московской области более 220 000 жителей деревень и сёл уже прошли вакцинацию от гриппа и защитили себя от опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных комплексах. Жители сельских территорий могут посетить для этого ближайший фельдшерско-акушерский пункт или амбулаторию.
«Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведёте и где живёте. Грипп – коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно сделать прививку пациентам из групп риска. Это лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети и беременные женщины. Вакцины надёжно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов. С начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, перед вакцинацией врач проведёт осмотр. Записаться на прием к можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.
График выездов мобильных комплексов можно найти по ссылке.