В Подмосковье прививки от гриппа сделали уже 220 000 жителей сельской местности

21 ноября 2025, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области более 220 000 жителей деревень и сёл уже прошли вакцинацию от гриппа и защитили себя от опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления и мобильных комплексах. Жители сельских территорий могут посетить для этого ближайший фельдшерско-акушерский пункт или амбулаторию.

«Вирусу неважно, какой образ жизни вы ведёте и где живёте. Грипп – коварное заболевание, которое может привести к смертельно опасным осложнениям. Особенно важно сделать прививку пациентам из групп риска. Это лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди, дети и беременные женщины. Вакцины надёжно защищают от всех циркулирующих в регионе штаммов. С начала осени вакцинацию от гриппа в сельской местности прошли более 220 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.