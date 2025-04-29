В Подмосковье оформили более 290 онлайн-заявок в школу приёмных родителей

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Свыше 290 заявлений на зачисление в школу приёмных родителей подали в Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Запись в школу приемных родителей» размещена на областном госпортале в разделе «Соцподдержка», подразделе «Усыновление и опека». Для подачи заявления нужно авторизоваться и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.Отмечается, что при подаче заявления нужно выбрать подмосковный округ и школу из списка. Если в выбранном округе нет школы приёмных родителей, заявителю представят полный список таких школ на территории Московской области. Заявление можно также подать через мобильное приложение «Добродел».
Подготовка в специальной школе необходима для всех желающих усыновить ребёнка или взять его под опеку.
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