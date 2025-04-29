В Подмосковье оформили более 290 онлайн-заявок в школу приёмных родителей

С 1 сентября в России начинают действовать обновлённые ветеринарные правила, касающиеся условий содержания сельскохозяйственной птицы. Нововведения охватывают как крупные птицеводческие комплексы, так и личные подсобные хозяйства, однако основное внимание уделено именно промышленному производству, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.