В Подмосковье ограничат движение машин на двух ж/д переездах
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Движение автотранспорта по двум переездам через железнодорожные пути ограничат в Московской области с 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.
С 9 утра 14 октября до 21:00 17 октября переезд закроют в посёлке Некрасовский Дмитровского округа. Объехать перекрытый участок можно будет по Дмитровскому шоссе. А с 9 утра 20 октября до 21:00 24 октября перекроют переезд у станции Луговая в Лобне. Объезд предлагается по Северному обходу Лобни.
«Переезды закроют из-за работ по замене резинокордового покрытия», — отмечается в сообщении.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.