В Подмосковье ограничат движение машин на двух ж/д переездах

13 октября 2025, 16:30

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Движение автотранспорта по двум переездам через железнодорожные пути ограничат в Московской области с 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на МЖД.





С 9 утра 14 октября до 21:00 17 октября переезд закроют в посёлке Некрасовский Дмитровского округа. Объехать перекрытый участок можно будет по Дмитровскому шоссе. А с 9 утра 20 октября до 21:00 24 октября перекроют переезд у станции Луговая в Лобне. Объезд предлагается по Северному обходу Лобни.





«Переезды закроют из-за работ по замене резинокордового покрытия», — отмечается в сообщении.