В регистр доноров костного мозга вступили около 4 тыс. жителей Подмосковья
Почти четыре тысячи жителей Подмосковья согласились стать донорами костного мозга, их данные внесли в соответствующий федеральный регистр. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Оформление доноров костного мозга проводится в Московском областном центре крови.
«Костный мозг является важнейшим органом кроветворной системы. Он отвечает за создание новых клеток крови. При различных заболеваниях клетки крови могут повреждаться, а их производство замедляться. Именно в таких случаях и проводится пересадка костного мозга», — отметил главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.Он добавил, что донор отдает только пять процентов своих стволовых клеток. Эти клетки быстро восстанавливаются, а пациент получает шанс побороть болезнь.
Подробную информацию о донорстве костного мозга можно узнать по ссылке.