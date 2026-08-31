В Подмосковье определились победители отборочных этапов фестиваля «Маги в парках»

31 августа 2026, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье завершились отборочные этапы Второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. За месяц в 10 муниципалитетах региона номера представили около 80 участников, а зрителями стали 40 000 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





За выход в финал боролись начинающие и профессиональные артисты, сольные исполнители, дуэты и семейные команды. По итогам 10 этапов в финал пробились 34 участника. Их список можно найти по ссылке.

«Сегодня «Маги в парках» – масштабный культурный проект, который за месяц объединил десятки талантливых артистов из разных регионов России. В основе фестиваля – идея того, что искусство должно быть доступным, объединять поколения и создавать моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому в программе появились семейные команды. А один из самых трогательных номеров братьев Сафроновых посвящён мамам, искренняя любовь которых становится жизненной опорой для каждого», – отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Для нас особенно ценно видеть, как фестиваль объединяет людей и дарит настоящие эмоции. Важно всегда сохранять веру в чудо, мечтать и проводить больше времени с родными. От лица братьев Сафроновых хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, Министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Благодаря общей работе мы можем дарить людям радость, надежду и немного настоящего волшебства», – сказал иллюзионист и художественный руководитель фестиваля Сергей Сафронов.