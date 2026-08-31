В Подмосковье определились победители отборочных этапов фестиваля «Маги в парках»
В Подмосковье завершились отборочные этапы Второго фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. За месяц в 10 муниципалитетах региона номера представили около 80 участников, а зрителями стали 40 000 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
За выход в финал боролись начинающие и профессиональные артисты, сольные исполнители, дуэты и семейные команды. По итогам 10 этапов в финал пробились 34 участника. Их список можно найти по ссылке.
«Сегодня «Маги в парках» – масштабный культурный проект, который за месяц объединил десятки талантливых артистов из разных регионов России. В основе фестиваля – идея того, что искусство должно быть доступным, объединять поколения и создавать моменты, которые хочется разделить с близкими. Поэтому в программе появились семейные команды. А один из самых трогательных номеров братьев Сафроновых посвящён мамам, искренняя любовь которых становится жизненной опорой для каждого», – отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Заключительные отборочные этапы состоялись 29 и 30 августа в Центральном парке Ногинска Богородского городского округа и Центральном парке Реутова. За два дня мероприятия посетили 7000 человек.
Особой частью каждого этапа стала программа братьев Сафроновых, подготовленная специально для гостей фестиваля.
«Для нас особенно ценно видеть, как фестиваль объединяет людей и дарит настоящие эмоции. Важно всегда сохранять веру в чудо, мечтать и проводить больше времени с родными. От лица братьев Сафроновых хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, Министерство культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Благодаря общей работе мы можем дарить людям радость, надежду и немного настоящего волшебства», – сказал иллюзионист и художественный руководитель фестиваля Сергей Сафронов.
Теперь финалисты представят свои номера на главном событии фестиваля – гала-концерте, который состоится 12 сентября в Парке Мира в Коломне. Они поборются за победу и главную награду – возможность выступать со знаменитыми иллюзионистами.