Губернатор Воробьёв: мы должны обеспечить удобство и безопасность на голосовании
Выборы в окружные Советы депутатов будут проходить в нескольких округах Московской области в Единый день голосования — с 12 по 14 сентября. О важности обеспечения удобства и безопасности на избирательных участках напомнил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.
Глава региона отметил, что организация выборов всегда проходит в тесном контакте с правоохранительным блоком.
«По всем нормативам, федеральному законодательству мы должны обеспечить и удобство, и безопасность, и доступность. И предусмотреть все необходимые мероприятия для того, чтобы было круглосуточное общественное наблюдение», — сказал Андрей Воробьёв.Выборы в Советы депутатов будут проводиться в восьми округах: Фрязине, Балашихе, Лыткарине, Шатуре, Дмитрове, Электростали, Подольске и Молодёжном. Кроме того, в Луховицах состоятся довыборы на одно вакантное место.