Губернатор Воробьёв: мы должны обеспечить удобство и безопасность на голосовании

08 сентября 2025, 13:15

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО

Выборы в окружные Советы депутатов будут проходить в нескольких округах Московской области в Единый день голосования — с 12 по 14 сентября. О важности обеспечения удобства и безопасности на избирательных участках напомнил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.





Глава региона отметил, что организация выборов всегда проходит в тесном контакте с правоохранительным блоком.





«По всем нормативам, федеральному законодательству мы должны обеспечить и удобство, и безопасность, и доступность. И предусмотреть все необходимые мероприятия для того, чтобы было круглосуточное общественное наблюдение», — сказал Андрей Воробьёв.