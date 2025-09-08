В Серпухове стартовал капремонт школы №10
Капитальный ремонт здания школы №10 стартовал в Серпухове. Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здания расположено по адресу: улица Войкова, дом №11. Его общая площадь составляет 8,1 тыс. квадратных метров.
«В рамках капремонта в здании обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику, проведут внутренние отделочные работы», — говорится в сообщении.Кроме того, в школу закупят новое оборудование и мебель.
Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».