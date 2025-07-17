Инспекторы осмотрели в Подмосковье более 80 тыс. земельных участков

17 июля 2025, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельные инспекторы Московской области за первые шесть месяцев текущего года осмотрели 80,6 тыс. участков в рамках работы по пресечению нарушений земельного законодательства. Информацию об этом пресс-служба Минимущества Московской области разместила в социальных сетях ведомства.







«Деятельность наших инспекторов направлена прежде всего на целевое использование и охрану земли в регионе. Кроме того, важно помогать правообладателям устранять те или иные нарушения. К примеру, если это самозахват, — разъяснить гражданам, что увеличить участок можно путём перераспределения, если выявлено нецелевое использование земли — привести вид разрешённого использования в соответствие», — сказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.