В Подмосковье подали более 3 тыс. онлайн-заявок на получение порубочного билета

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Свыше трёх тысяч заявлений на получение порубочного билета подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Порубочный билет необходимо получить для санитарной рубки, удаления аварийных деревьев и сухостоя, а также при пересадке зеленых насаждений на общественной территории и реставрации объектов озеленения», — отмечается в сообщении.Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений» размещена в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы». Для подачи заявления нужно авторизоваться, выбрать свой округ, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы.
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Лев Каштанов