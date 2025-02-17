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В Подмосковье оптимизировали работу четырёх светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Работу четырёх светофоров оптимизировали на минувшей неделе в двух подмосковных округах — Химках и Щёлкове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В округе Химки внесли изменения в работу двух пешеходных светофоров на 43-м и 44-м км Пятницкого шоссе, а также поменяли режим работы светофора на пересечении Кутузовского и Пятницкого шоссе в деревне Брёхово — там на семь секунд увеличили время проезда по Пятницкому шоссе», — говорится в сообщении.
А в Щёлкове скорректировали работу светофоров на перекрёстке Фабричной и Вокзальной улиц: время выезда на вокзальную улицу в период с 11:00 до 17:00 увеличили на семь секунд.

Оптимизация светофорного регулирования ведётся для увеличения проходимости подмосковных дорог, а также для снижения рисков ДТП.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 95 человек
17 февраля 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

95 человек расселили из аварийного жилья в шести округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области в понедельник, 17 февраля.
«На прошлой неделе 95 человек были расселены из 25 жилых помещений общей площадью 1 тысяча 234 квадратных метра, расположенных в шести округах Московской области: Пушкинском, Дмитровском, Волоколамском, Шатуре, Солнечногорске и Серпухове», — уточняется в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, жильё на вторичном рынке недвижимости или выплатили выкупную стоимость.

Отмечается, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить жилищный сертификат, сумма которого рассчитывается, исходя из метража расселяемого жилья. Приобрести жильё с помощью этого сертификата можно в любом районе Московской области.

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В Подмосковье задержали администратора ТГ-канала за аферу на 16 млн рублей
17 февраля 2025, 11:25

Фото: iStock / ilkaydede

В Московской области задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве 16 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области установили, что злоумышленники создали медиаресурс для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы переводят деньги через сайты нелегальных интернет-казино. Затем аферисты обратились к руководству одной из компаний и потребовали каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений», – рассказала Волк.
По её словам, оценив возможные репутационные риски, представители фирмы перечислили вымогателям более 16 млн рублей. В итоге полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Обнаружен список организаций, которым выдвигались такие же требования.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Осуждённый по ней может лишиться свободы на срок от 7 до 15 лет.

Суд избрал фигуранту в виде меры пресечения запрет определённых действий. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и ищут соучастников криминальной схемы.

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Награды VII кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» получили 20 фильмов
17 февраля 2025, 11:07

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Завершил работу седьмой международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», проходивший на площадках Москвы и Московской области с 7 по 14 февраля, призы фестиваля получили 20 лент, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Участниками конкурсной программы фестиваля стали 43 киноленты из шести стран. Призами фестиваля жюри наградило 20 фильмов. Обладателем гран-при стал фильм «Не бросайте пепел на пол» режиссера и сценариста Елены Скороходовой. Лучшим документальным фильмом была признана работа режиссера Михаила Горобчука «Фиолетовая страна». А в номинации «Лучшая документально-игровая лента» победу одержал фильм ««Будет жить!» режиссёра Александра Эжбера», — говорится в сообщении.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса фильма «Не бросайте пепел на пол» Елена Скороходова, награду за лучшую мужскую роль вручили юному актёру Лукьяну Иванову, сыгравшему в короткометражке «Давай дружить!», а Александр Рапопорт, сыгравший в фильме Алекса Плата «Нюрнберг. Многомерность зла», получил приз за профессиональную честность.

Кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» был основан в 2017 году в подмосковном городе Дзержинский. Целью кинофестиваля является поддержка молодых режиссёров и популяризация киноискусства.

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В Подмосковье за месяц провели более 4 тыс. исследований мяса на продажу
17 февраля 2025, 10:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 4 тысяч исследований образцов мясной продукции провели эксперты санитарно-ветеринарных лабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в январе текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«В январе 2025 года было взято 4159 проб мясной продукции и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем оценки органолептических показателей: запаха, консистенции и цвета. Всю проверенную продукцию допустили к продаже», — говорится в сообщении.
Специалисты областного Минсельхозпрода отмечают, что при выборе мяса следует обращать внимание на несколько ключевых параметров: поверхность мяса должны быть сухой и с лёгким глянцем, цвет жира должен быть белям, а при нажатии мясо должно быстро восстанавливаться.

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#подмосковье
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Технический персонал подмосковной скорой помощи одели в новую униформу
17 февраля 2025, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Технический персонал Московской областной станции скорой помощи получил новую форму единого образца. Её теперь носят слесари по ремонту автомобилей, электрики и специалисты комплексного обслуживания зданий, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы выдали спецодежду всему техническому персоналу. Сейчас закупаем униформу для выездных бригад – врачей, фельдшеров и водителей. Новая форма разработана с учётом условий труда. Она водоотталкивающая, дышащая, обеспечивает свободу движений, что важно. Новую униформу получили более 200 сотрудников. На её закупку было направлено 600 тыс. рублей», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.
Как отметили в ведомстве, в состав комплекта обновлённой формы входят куртка, брюки и комбинезоны.

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