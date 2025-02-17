В Подмосковье оптимизировали работу четырёх светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работу четырёх светофоров оптимизировали на минувшей неделе в двух подмосковных округах — Химках и Щёлкове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В округе Химки внесли изменения в работу двух пешеходных светофоров на 43-м и 44-м км Пятницкого шоссе, а также поменяли режим работы светофора на пересечении Кутузовского и Пятницкого шоссе в деревне Брёхово — там на семь секунд увеличили время проезда по Пятницкому шоссе», — говорится в сообщении.А в Щёлкове скорректировали работу светофоров на перекрёстке Фабричной и Вокзальной улиц: время выезда на вокзальную улицу в период с 11:00 до 17:00 увеличили на семь секунд.
Оптимизация светофорного регулирования ведётся для увеличения проходимости подмосковных дорог, а также для снижения рисков ДТП.
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Лев Каштанов