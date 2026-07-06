Видновский перинатальный центр получил новое оборудование для новорождённых
Два комплекса суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ поступили в Видновский перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новую технику будут использовать в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.
«Одним из главных преимуществ являются компактные габариты и минимальный вес регистратора сердечных ритмов новорождённого. Датчики адаптированы для детей: удобные, небольшие, безболезненно прикрепляются на специальные липучки и не мешают», — рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Юлия Кузьминова.Она добавила, что показания снимаются в течение суток, затем переносятся на флешку и врач смотрит их с помощью специальной программы расшифровки.