В Подмосковье поделились итогами регионального этапа «Президентских состязаний»
В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», сообщает Министерство образования Московской области.
«Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремлённые и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
1 место — Домодедовский лицей № 3; 2 место — СОШ «Лига первых» (г. Химки); 3 место — Школа № 9 (г. Жуковский). 1 место — СОШ № 26 (г.о. Щёлково); 2 место — Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИОП (Раменский г.о.); 3 место — Образовательный центр «Лидер» (Ленинский г.о.).