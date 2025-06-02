В Подмосковье поделились итогами регионального этапа «Президентских состязаний»

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье завершился региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», сообщает Министерство образования Московской области.



Программа соревнований включала испытания по спортивному многоборью, подвижным играм, легкоатлетической эстафете, а также теоретический конкурс.

«Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремлённые и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам состязаний определены лучшие команды среди городских и сельских школ.

Городские школы:
  • 1 место — Домодедовский лицей № 3;
  • 2 место — СОШ «Лига первых» (г. Химки);
  • 3 место — Школа № 9 (г. Жуковский).

Сельские школы:
  • 1 место — СОШ № 26 (г.о. Щёлково);
  • 2 место — Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИОП (Раменский г.о.);
  • 3 место — Образовательный центр «Лидер» (Ленинский г.о.).

Как уточнили в ведомстве, уже в сентябре 2025 года победители представят Московскую область в финале соревнований, который пройдёт во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Краснодарском крае.
Дайана Хусинова

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