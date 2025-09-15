В семи округах Московской области отремонтировали тротуары
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора продолжают плановые работы по содержанию региональных дорог. В семи округах Подмосковья отремонтировали восемь тротуаров, сообщет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы выполнены как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Дефекты покрытия устранили на Ново-Никольской улице в Красногорске, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, улице Екатерины Дашковой в Серпухове и Дзержинском шоссе в Котельниках.
В рамках программы также отремонтированы тротуары в посёлке Нахабино, деревне Подрезово, деревне Матвейково и посёлке Майдарово.
Отмечается, что ямочный ремонт дорожники проводят круглогодично. В теплый сезон для этого используется горячая асфальтобетонная смесь. Контроль за качеством работ осуществляется через специализированную систему СКПДИ.
