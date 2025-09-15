В семи округах Московской области отремонтировали тротуары

15 сентября 2025, 10:17

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора продолжают плановые работы по содержанию региональных дорог. В семи округах Подмосковья отремонтировали восемь тротуаров, сообщет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.