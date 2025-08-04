В Подмосковье оптимизировали режим работы нескольких светофоров
В Подмосковье оптимизировали режим работы нескольких светофоров
В частности, новые светофоры были установлены на улице Мира в Мытищах.
«Сотрудники Мосавтодора установили светофоры в районе торгового центра 4Daily, а специалисты Центра безопасности дорожного движение синхронизировали между собой их и ещё один светофор на улице Мира», — говорится в сообщении.Кроме того, в Красногорске оптимизировали режим работы светофора на перекрёстке Волоколамского шоссе с улицей Вилора Трифонова.
Изменения в работе светофоров позволяют увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.