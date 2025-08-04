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В Подмосковье оптимизировали режим работы нескольких светофоров

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

В Подмосковье оптимизировали режим работы нескольких светофоров



В частности, новые светофоры были установлены на улице Мира в Мытищах.

«Сотрудники Мосавтодора установили светофоры в районе торгового центра 4Daily, а специалисты Центра безопасности дорожного движение синхронизировали между собой их и ещё один светофор на улице Мира», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Красногорске оптимизировали режим работы светофора на перекрёстке Волоколамского шоссе с улицей Вилора Трифонова.

Изменения в работе светофоров позволяют увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.
Лев Каштанов

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