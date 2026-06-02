В Подмосковье создадут пищевой индустриальный парк

02 июня 2026, 15:22

оригинал Фото: istockphoto.com/ultramansk

Парк пищевых производств появится в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе традиционного ежегодного обращения к жителям.





Резиденты парка получат те же преференции, которые предоставляются на площадках другой направленности. При этом при строительстве будут учитываться специфические требования отрасли.





«У нас появится первый пищевой индустриальный парк. У нас уже есть промышленный индустриальный парк — там одни требования, а пищевой — это всегда другое качество очистки всего того, что там перерабатывается. Это мы обязательно сделаем», — заверил Андрей Воробьёв.