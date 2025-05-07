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Подмосковье и компания «Сибур» внедрят новую технологии утилизации пластика

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Подмосковье и одна из крупнейших российских компаний «Сибур» будут взаимодействовать в переработке отходов. Заключено соглашение, направленное на развитие переработки пластика и увеличение доли вторсырья в производстве полимеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Документ подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» «Сибура» Максим Ремчуков. ​
Главный элемент партнёрства – проект по внедрению новой технологии утилизации пластиков. Для этого на подмосковных КПО установят соответствующее оборудование.
«Мы стремимся каждый год увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объём отходов, попадающих под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам в несколько раз увеличить объёмы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. Это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Мурашов
В министерстве добавили, что стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Они планируют вместе работать над новыми идеями для вовлечения в хозяйственный оборот большего количества отходов.

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#соглашение
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День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом
07 мая 2025, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовили в парке имени Виктора Талалихина в Подольске ко Дню Победы, включая выставку оружия, мастер-классы, концерт и танцы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Праздник начнётся с акции «Георгиевская ленточка» и концерта «Наследники Победы» на Танцевальной веранде в полдень и завершится в 18:00», — говорится в сообщении.
В 12:00 до 16:00 для желающих сделать памятные снимки будет доступна фотозона на левой балюстраде. На аллее перед смотровой площадкой будет проходить выставка оружия, а на Центральной площади — выставка военной техники. Кроме того, на аллее в полдень начнётся мастер-класс от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На Танцевальной веранде с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс для детей «Голубь мира». На правой балюстраде с 15:00 до 16:00 — интерактивная программа «Весна Победы». А с 17:00 до 18:00 в парке проведут танцевальный вечер «Мелодии военных лет».

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Электроснабжение восстановили после непогоды в шести подмосковных округах
07 мая 2025, 17:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили подачу электричества всем потребителям в шести подмосковных округах, пострадавших от аномальной майской непогоды, – Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский и Талдомский. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Сейчас абонентов этих округов переводят с резервной схему подачи электричества на нормальную. Работу завершат в ближайшие часы.

В округах Солнечногорск и Дмитровский продолжают работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Затем специалисты приступят к восстановлению нормальной схемы электроснабжения. Также сетевая организация помогает восстановить электроснабжение на сетях других собственников – СНТ, коттеджных посёлков и так далее.
«Если в вашем доме нет электричества, позвоните на бесплатный круглосуточный телефон «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220). Можно также написать виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» Электре. Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях ТГ-канала компании», – сказали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упали деревья, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек.

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Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске
07 мая 2025, 17:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

12 мая в полдень стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В забегах примут участие юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет. Зарегистрировать ребёнка можно будет по ссылке. Для детей доступны бесплатные слоты на 300 и 600 м. Количество мест для участия ограничено.

Полумарафон состоится 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Он станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в текущем году.
«Беговой сезон открыли в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» участвовали более 1,6 человек. После Волоколамска забег пройдёт в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне проведут полумарафон «Большая Волга». А завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», – рассказали в пресс-службе.
Заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

С 1 февраля прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командном. Рейтинг сообщества зависит от усилий, вложенных каждым атлетом – все очки суммируются.

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Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за запуск дронов и пиротехники
07 мая 2025, 17:09

Фото: iStock / Naypong

В Московской области решением оперативного штаба введён запрет выдачи разрешений на полёты беспилотников над территорией региона. Исключение составляют лишь авиационные работы, проводимые оперативными службами и органами государственной власти. Об ответственности за несанкционированный запуск дронов и пиротехники напомнили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
«Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства влечёт административный штраф. Его размер для граждан – до 50 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. рублей. Для последних также предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток», – отметили в надзорном ведомстве.
Там также напомнили, что за использование воздушного пространства без разрешения, когда таковое требуется, предусмотрена уголовная ответственность. Она наступает, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказание составит вплоть до семи лет лишения свободы.
«В период проведения праздничных мероприятий также запрещено применение пиротехники в зданиях, на кровле, балконах, лоджиях и фасадах; на взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП; на особо ценных объектах культурного наследия народов России, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков», – подчеркнули в подмосковной прокуратуре.
Запрещён запуск пиротехники при ненадлежащих погодных условиях, а также лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

За нарушение правил запуска фейерверков также предусмотрены различные виды ответственности, в том числе штраф до 50 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновный подлежит уголовной ответственности. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

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В посёлке Часцы капитально отремонтируют школу
07 мая 2025, 16:56

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Капитальный ремонт школы планируют провести в посёлке Часцы Одинцовского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание Часцовской общеобразовательной школы общей площадью более 2,3 тыс. квадратных метров. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 297 миллионов 188 тысяч 239 рублей 68 копеек. Заявки принимаются до 22 мая.

Работы запланированы в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будут финансироваться и федерального бюджета и бюджета Подмосковья.

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