Подмосковье и компания «Сибур» внедрят новую технологии утилизации пластика

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковье и одна из крупнейших российских компаний «Сибур» будут взаимодействовать в переработке отходов. Заключено соглашение, направленное на развитие переработки пластика и увеличение доли вторсырья в производстве полимеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Документ подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» «Сибура» Максим Ремчуков.
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Главный элемент партнёрства – проект по внедрению новой технологии утилизации пластиков. Для этого на подмосковных КПО установят соответствующее оборудование.В министерстве добавили, что стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Они планируют вместе работать над новыми идеями для вовлечения в хозяйственный оборот большего количества отходов.
«Мы стремимся каждый год увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объём отходов, попадающих под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам в несколько раз увеличить объёмы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. Это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Мурашов
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Лора Луганская