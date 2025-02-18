В Подмосковье оштрафовали водителей на два миллиона рублей за неправильную парковку

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
За две недели в подмосковных дворах зарегистрировали 745 случаев неправильной парковки, которая мешает проезду коммунальной техники и автомобилей регионального оператора по утилизации отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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Дайана Хусинова