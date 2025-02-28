В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на девяти региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по починке искусственных неровностей провели на Крыловской улице в Пушкине, на Стеклозаводской улице в Солнечногорске, на улице Гурьева в Раменском, на Лесной улице в Дзержинском и на улице октябрьской Революции в Коломне», — говорится в сообщении.Кроме того, искусственные неровности восстановили на Староандреевской улице в солнечногорском посёлке Андреевка, в пушкинской деревне Матюшкино, в одинцовском посёлке санатория имени Герцена и в посёлке Озерецкий Орехово-Зуевского округа.
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