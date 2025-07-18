В московской электричке избили педофила, предлагавшего детям интимные услуги
В московской электричке произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Неизвестный мужчина, подозреваемый в попытках привлечь детей к интимным отношениям за 500 рублей, был задержан и избит группой молодых людей. Информация об этом появилась в ряде русскоязычных Telegram-каналов.
Согласно свидетельствам, мужчина ходил по вагонам и искал школьников, находящихся без родителей. Его действия не остались незамеченными: местные парни, заметив его подозрительное поведение, вывели извращенца в тамбур и устроили ему самосуд. Они избили его ногами, оскорбили и сняли с него одежду. Под ней оказалось женское белье, что добавило шокирующих деталей к произошедшему.
На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала агрессоров и начала разбираться в ситуации. В настоящее время ведется расследование, выясняются обстоятельства инцидента и личность пострадавшего.
Ранее стало известно, что во Внуково задержан 38-летний Андрей Леонтьев, подозреваемый в жестоком убийстве своей гражданской жены Алисы и её восьмилетней дочери.
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