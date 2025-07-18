В московской электричке избили педофила, предлагавшего детям интимные услуги

18 июля 2025, 08:45

Фото: iStock/Apriori1

В московской электричке произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Неизвестный мужчина, подозреваемый в попытках привлечь детей к интимным отношениям за 500 рублей, был задержан и избит группой молодых людей. Информация об этом появилась в ряде русскоязычных Telegram-каналов.