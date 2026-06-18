В Подмосковье от БПЛА пострадали 16 человек
16 человек, в том числе двое детей, пострадали в Московской области от атаки дронов утром в четверг, 18 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Травмы получили люди в Котельниках, Дзержинском, Люберцах, Солнечногорске и Раменском.
«В Котельниках пострадали восемь человек, один из которых — трёхлетний ребёнок. В Раменском травмы получили три жителя, включая десятилетнюю девочку. В Люберцах пострадали двое мужчин, житель Дзержинского получил ранение шеи, а в Солнечногорске у мужчины диагностировали осколочное ранение плеча. Кроме того, в Люберецкую больницу привезли из ТЦ «Садовод» мужчину с осколочными ранениями брюшной стенки», — написал глава региона на своём канале в МАХ.Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Продолжается ликвидация последствий атаки.