В Подмосковье от БПЛА пострадали 16 человек

18 июня 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

16 человек, в том числе двое детей, пострадали в Московской области от атаки дронов утром в четверг, 18 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.





Травмы получили люди в Котельниках, Дзержинском, Люберцах, Солнечногорске и Раменском.





«В Котельниках пострадали восемь человек, один из которых — трёхлетний ребёнок. В Раменском травмы получили три жителя, включая десятилетнюю девочку. В Люберцах пострадали двое мужчин, житель Дзержинского получил ранение шеи, а в Солнечногорске у мужчины диагностировали осколочное ранение плеча. Кроме того, в Люберецкую больницу привезли из ТЦ «Садовод» мужчину с осколочными ранениями брюшной стенки», — написал глава региона на своём канале в МАХ.