В Подмосковье отец и сын обокрали восемь дачных домов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали 54-летнего жителя Талдома и его 33-летнего сына по подозрении в серии краж из дачных домов на территории Дмитровского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленники подыскивали пустующие дачи, повреждали дверь или окно в доме или сарае, проникали внутрь и забирали оттуда электроинструменты и другие ценные вещи. Всего родственники-подельники совершили таким образом восемь краж, общий ущерб от которых составил свыше 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили иномарку, на которой ездили преступники. В результате их удалось задержать, когда они выезжали из садоводческого товарищества в Талдомском округе.
При обыске в доме и гараже родственников злоумышленников полиция нашла часть украденных вещей, их вернули законным владельцам.
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