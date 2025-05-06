Спор о лепешках обернулся дракой насмерть

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Свадебное торжество в Индии завершилось трагедией после ссоры из-за традиционных лепешек. Юноши устроили смертельную драку.
Как сообщает India Today, побоище произошло в Амети на деревенской свадьбе. В ходе праздничного ужина двое молодых людей начали спорить, кому первому достанется лепешка тандури роти. Словесная перепалка пересола в драку.
Юноши схватились за палки, которыми стали ожесточенно избивать друг друга. Один из них в итоге умер на месте боя. Второй был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.
В апреле в Москве был избит бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда. Экс-чиновник попал в больницу после стычки с ухажером своей жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Юноши схватились за палки, которыми стали ожесточенно избивать друг друга. Один из них в итоге умер на месте боя. Второй был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.
В апреле в Москве был избит бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда. Экс-чиновник попал в больницу после стычки с ухажером своей жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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