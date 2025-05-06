Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности

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Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал детали произошедшего и признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — сказано в сообщении.В ведомстве добавили, что нападавшему вменяют посягательство на жизнь полицейского, угон машины и незаконный оборот оружия, включая его хищение.
Накануне в понедельник, 5 мая, в Махачкале произошла перестрелка, двоих нападавших ликвидировали, уточняли в республиканском ГУ МВД. Погибли два сотрудника полиции, семь человек пострадали.
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