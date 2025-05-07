Миллион рублей могут выплатить за помощь в поимке маньяка в России

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет в поимке особо опасных преступников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В центре внимания правоохранительных органов находится серийный убийца, который действовал в Воронежской области с 2015 по 2017 год. Преступник нацеливался на пожилых женщин в возрасте от 81 до 83 лет, проживающих в поселке Давыдовка. Установлено, что жертвами стали несколько женщин.
Дополнительно, в рамках расследования, были выявлены следы ДНК жертв и кровь в гараже Валерия Андреева, известного как «орский маньяк», который подозревается в восьми убийствах и скрывается с 2012 года. МВД и губернатор Оренбургской области также обещают дополнительные награды за информацию о местонахождении Андреева.
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Дополнительно, в рамках расследования, были выявлены следы ДНК жертв и кровь в гараже Валерия Андреева, известного как «орский маньяк», который подозревается в восьми убийствах и скрывается с 2012 года. МВД и губернатор Оренбургской области также обещают дополнительные награды за информацию о местонахождении Андреева.
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Дарья Осипова