В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу

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Первая волна записи в школы Московской области стартовала во вторник, 1 апреля, записать ребёнка можно через подмосковный портал госуслуг или мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Приём заявок на запись в школу в первую волну продлится до 30 июня включительно. Запись открыта для будущих первоклассников, которые пойдут в школу по месту регистрации, а также для детей с льготным зачислением», — говорится в сообщении.На областном портале госуслуг записать ребёнка в школу можно в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». А в приложении «Добродел» следует набрать в строке поиска «Запись в школу».
В министерстве добавили, что записать ребёнка в школу не по месту регистрации можно будет с 6 июля.
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