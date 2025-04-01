В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 1 апреля, наибольшие сложности с проездом отмечаются на семнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.