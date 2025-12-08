Новую подстанцию скорой помощи в Ленинском откроют в 2026 году

08 декабря 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В деревне Суханово Ленинского городского округа продолжают строительство новой модульной подстанции скорой помощи. Подрядчик уже завершил монтаж стеновых панелей и приступил к кровельным работам. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.





Открыть объект планируют в 2026 году. Подстанцию возводят по региональной госпрограмме с применением модульной технологии. Сейчас на площадке работают 15 человек, задействовали две единицы техники. Строители параллельно ведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений.





«В настоящее время подрядчик, которым выступает ООО «Крост-Д», завершил монтаж стеновых панелей. В работах задействованы 15 человек и две единицы техники. Ведутся кровельные работы, внутренняя отделка помещений», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.