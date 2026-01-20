В Подмосковье открыли регистрацию на «Лыжню России-2026»
В Московской области стартовала регистрация на 44-й всероссийский лыжный старт «Лыжня России». Массовая гонка пройдет 14 февраля 2026 года, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
Главной площадкой в Подмосковье станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Подать заявку на участие можно через портал госуслуг.
Выйти на старт смогут все желающие старше 12 лет. Для участников подготовили дистанцию длиной 10 километров. Как и в прошлые годы, в программе соревнований запланировали костюмированный забег. Его участники преодолеют дистанцию чуть более одного километра в ярких и необычных образах. При подведении итогов жюри оценит креатив и оригинальность.
В 2026 году в организации «Лыжни России» в Подмосковье примут участие дети из Добрых домов Московской области — они будут работать волонтерами на мероприятии.
«Лыжня России» остается одним из самых массовых зимних спортивных событий страны. Соревнования проводят с 1982 года. Ежегодно на старт выходят более полумиллиона человек в свыше чем 70 регионах России. Гонка объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха. Она проходит по госпрограмме «Спорт России».
Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать с 9 по 13 февраля 2026 года по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1.
