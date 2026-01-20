В Подмосковье открыли регистрацию на «Лыжню России-2026»

20 января 2026, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области стартовала регистрация на 44-й всероссийский лыжный старт «Лыжня России». Массовая гонка пройдет 14 февраля 2026 года, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.