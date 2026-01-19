В соревновании по стрельбе в Подольске приняли участие 78 юных спортсменов
78 ребят из Подольска, других городов Московской области и Москвы стали участниками третьего этапа зимнего кубка «Атаман» по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята соревновались в стрельбе по движущимся мишеням, выполненным в виде курицы, индюка, барана и кабана. Турнир проходил в четыре раунда, в ходе которых дистанция до мишеней постепенно увеличивалась — от первоначальных десяти до 18 метров.
«Спортсмены младшего возраста стреляли сидя, а ребята постарше — стоя», — отмечается в сообщении.Золотые медали завоевали Серафим Волокушин, Максим Коновалов, Василий Лобко, Платон Новиков и Александр Ракитянский. Второе место заняли Екатерина Горяева, Полина Егорова, Александр Королёв, Кира Ефимова, Иван Кинжибалов и Алёна Якимова. А бронза досталась Андрею Кубасову, Софии Кондратьевой, Александру Невскому, Лидии Комольцевой, Александру Зюзину и Софии Щербанской.