Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 июля составила три балла

07 июля 2026, 09:41

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки наблюдаются на шести вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Минское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.