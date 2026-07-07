Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается общая степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки наблюдаются на шести вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Минское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали 1,1 млн машин. Это на 8,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей предупреждают, что в столичном регионе ожидаются осадки, и призывают быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.