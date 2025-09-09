В Подмосковье открылся сезон охоты на лосей

09 сентября 2025, 15:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Ondrej Prosicky

Сезон охоты на взрослых лосей-самцов во время гона стартовал в Московской области, он продлится до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Всего в Подмосковье, согласно данным охотхозяйственного реестра, насчитывается более 15 тысяч лосей. Лимит добычи составляет 67 особей.





«До окончания сезона разрешена охота с гладкоствольным оружием и оружием с нарезным стволом, а также с комбинированным огнестрельным оружием, и с метательным стрелковым оружием. Можно охотиться загоном, из засады, с манком и с собаками. В число разрешённых вошла также коллективная охота», — говорится в сообщении.