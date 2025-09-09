В Подмосковье открылся сезон охоты на лосей
Сезон охоты на взрослых лосей-самцов во время гона стартовал в Московской области, он продлится до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Всего в Подмосковье, согласно данным охотхозяйственного реестра, насчитывается более 15 тысяч лосей. Лимит добычи составляет 67 особей.
«До окончания сезона разрешена охота с гладкоствольным оружием и оружием с нарезным стволом, а также с комбинированным огнестрельным оружием, и с метательным стрелковым оружием. Можно охотиться загоном, из засады, с манком и с собаками. В число разрешённых вошла также коллективная охота», — говорится в сообщении.Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие и на добычу охотресурсов, а в закреплённых охотничьих угодьях — ещё и путёвку.