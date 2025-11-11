В Щёлкове готовят к открытию новый детсад на 240 мест
Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, построили на улице Неделина в Щёлкове. Сейчас ведётся подготовка к открытию. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
В здании убирают помещения и расставляют мебель. Продолжается оформление разрешительной документации.
«Общая площадь нового детсада составляет более трёх с половиной тысяч квадратных метров. Там размещаются помещения для групп детей разных возрастов, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории установили детские и спортивные площадки», — говорится в сообщении.