В Щёлкове готовят к открытию новый детсад на 240 мест

11 ноября 2025, 10:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, построили на улице Неделина в Щёлкове. Сейчас ведётся подготовка к открытию. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.





В здании убирают помещения и расставляют мебель. Продолжается оформление разрешительной документации.



