В Люберцах на выборах в окружной Совет депутатов начали работать 196 избирательных участков

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В Люберцах в 8.00 утра начали работать участки для голосования. Выборы в Совет депутатов муниципалитета помогут сформировать новый представительный орган власти после объединения городских округов Дзержинский и Люберцы, которое произошло в конце 2024 года, проинформировало издание Regions.ru.
«В городском округе Люберцы выборы в Совет депутатов будут организованы на 196 избирательных участках», — подчеркнул председатель Территориальной избирательной комиссии города Люберцы Анатолий Трубников.
Территорию округа разделили на восемь избирательных округов, где зарегистрировано практически 315 тысяч избирателей. Отмечалось, что жителям доступно несколько форм голосования: можно прийти на избирательный участок по месту жительства, отдать свой голос на дому или в медучреждениях (для тех, кто находится на лечении, или в случае иных уважительных причин).
Ранее сообщалось, что более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года.
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Ольга Енгалычева