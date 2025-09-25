В Подмосковье открылся детский культурный центр «Лампа»

25 сентября 2025, 11:51

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 4 октября начал работу детский культурно-просветительский центр «Лампа». Проект реализуется в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.