В Подмосковье открылся детский культурный центр «Лампа»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 4 октября начал работу детский культурно-просветительский центр «Лампа». Проект реализуется в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Центр в Горках Ленинских станет первым из 25 подобных учреждений в федеральных музеях и первым в Подмосковье. До 2030 года планируется открыть около 1,5 тыс. таких центров по всей стране на базе региональных и муниципальных музеев, библиотек и домов культуры.
Пространство разместилось в Южном флигеле усадьбы на двух этажах. Здесь оборудованы 10 тематических зон: деревообрабатывающий цех, фотолаборатория, шховесный класс, художественная студия, игровая площадка, библиотека и другие. Помещения центра будут трансформироваться под театральные постановки или музейные программы.
В день открытия гостей ждет спектакль «Фантазёры» от театра «О», усадебные угощения и мастер-классы. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.