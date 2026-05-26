В Подмосковье за пять лет число субъектов МСП выросло почти на 40%

26 мая 2026, 10:17

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области в настоящее время составляет более 489 тысяч — почти на 40% больше, чем пять лет назад. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Рост числа предпринимателей спикер областной Думы связал с действующей в регионе системой поддержки МСП.





«Предприниматели создают рабочие места, платят налоги, развивают территории. Если в 2021 году в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства области насчитывалось 354 тысячи субъектов, то сегодня, в 2026 году, их уже больше 489 тысяч. И наша задача — сделать всё, чтобы обеспечить им комфортные условия работы», — сказал Брынцалов.