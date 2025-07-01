В Подмосковье открыт шестой отбор на получение ИТ-грантов

01 июля 2025, 20:46

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В Московской области стартовал новый, шестой по счёту, отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 году. Он проходит на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.







«Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и ведут основную деятельность в соответствии с определёнными ОКВЭД. Грант предоставляется, если в штат организации принято пять и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тыс. рублей в месяц. Новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие трудоустройству 12 месяцев, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении