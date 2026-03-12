В Подмосковье открывается приём заявок на выставку-конкурс «Арт-Вернисаж»

12 марта 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Приём заявок на участие в подмосковной открытой выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Арт-Вернисаж» откроется в ближайшее воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В выставке-конкурсе могут участвовать художники и мастера, ученики студий и школ искусства в возрасте от шести лет, а также творческие объединения Подмосковья.





«Работы будут приниматься по пяти номинациям: «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Традиционное народное творчество», «Наивное искусство» (для авторов, работающих в стиле примитивизма) и «Мудрые сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина» (для картин по мотивам произведений писателя)», — говорится в сообщении.