В Подмосковье открывается весенний сезон охоты на птиц

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сезон охоты на птиц откроется в Московской области в пятницу, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.



В ведомстве отметили, что продолжительность сезона и разрешённые способы охоты варьируются в разных охотничьих угодьях.

«В частности, с 20 марта по 10 мая в регионе можно охотиться на селезня с подсадной уткой. При этом есть лимит по добыче: один охотник может добыть не более пяти селезней крякв и пяти птиц других видов», — говорится в сообщении.
Общее число разрешений на охоту на селезня в этом году составило чуть менее 500.

В Комлесхозе также напомнили, что нарушение правил охоты считается административным нарушением и грозит лишением охотничьего билета на срок от одного до двух лет.
Лев Каштанов

