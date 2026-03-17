В Подмосковье открывается весенний сезон охоты на птиц

17 марта 2026, 14:31

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сезон охоты на птиц откроется в Московской области в пятницу, 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.





В ведомстве отметили, что продолжительность сезона и разрешённые способы охоты варьируются в разных охотничьих угодьях.





«В частности, с 20 марта по 10 мая в регионе можно охотиться на селезня с подсадной уткой. При этом есть лимит по добыче: один охотник может добыть не более пяти селезней крякв и пяти птиц других видов», — говорится в сообщении.