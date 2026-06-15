В Подмосковье откроют более 4000 математических классов

15 июня 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Свыше четырёх тысяч математических классов откроют в школах Московской области в новом учебном году — в два раза больше, чем в прошлом. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Спецклассы создают в рамках областного проекта по развитию математического образования.





«Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками. Поэтому мы уделяем особое внимание преподаванию математики. В 2024 году запустили проект «Математические классы Подмосковья». Тогда их было всего 66, но уже в 2025-2026 учебном году в 742 школах открыли две тысячи таких классов. Видя запрос, мы приняли решение в новом учебном году увеличить количество математических классов вдвое — до четырёх тысяч. Там будут учиться более 80 тысяч ребят, прошедших отбор», — сказал Андрей Воробьёв.