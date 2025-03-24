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В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

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В Московской области этой весной откроются четыре очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Регион вошёл в число победителей конкурсного отбора на создание площадок, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
По итогам первого отбора площадки создадут в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, школе №9 с углублённым изучением отдельных предметов в Чехове, Учебно-производственном центре «Унитех» в Химках и Песковской средней общеобразовательной школе в Коломне. На этих площадках можно будет сдать комплекс по всем 10 существующим нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим – и получить золотые значки. Полный список площадок опубликован на сайте проекта.
«Запуск очных площадок для сдачи нормативов – важный шаг развития и масштабирования ТехноГТО. В дальнейшем отбор будут проводить постоянно. Это значит, что скоро такие площадки появятся во всех регионах России, и каждый сможет проверить свою технологическую грамотность. Выпускникам ТехноГТО президентская платформа даст возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить шансы на поступление в вуз», – пояснил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Участник допускается к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения – на 70 и более баллов – не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности. Все они доступны на сайте.

Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Его реализуют Кружковое движением НТИ вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодёжью.

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Подмосковье вошло в топ-5 рейтинга регионов по вводу жилья на одного жителя
24 марта 2025, 10:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вошла в пятёрку лидеров рейтинга регионов России по вводу жилья в пересчёте на одного жителя за 2024 год. Как следует из данных рейтинга, Подмосковье заняло четвёртое место.
«Лидирующую группу составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская, Московская и Калининградская области. Ввод жилья в Подмосковье – 1,301 кв. м. При этом общероссийский показатель – 0,738 кв. м. Аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области и Чукотский автономный округ», – свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
По данным статистики, объём ввода жилья в прошлом году составил 107,8 млн кв. м., что на 2,4% ниже, чем в 2023-м. В пересчёте на одного россиянина было введено 0,738 «квадратов», однако диапазон значений показателя в регионах очень широк и отличается в несколько раз.

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Врач-педиатр МОЦОМД объяснила, почему ребенку необходимо делать вакцинацию от пневмококка
24 марта 2025, 10:05

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Пневмококковая инфекция представляет серьёзную угрозу для здоровья детей, так как может привести к развитию пневмонии, менингита и сепсиса. Вакцинация против пневмококка является эффективным способом защитить ребёнка от этих опасных заболеваний.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — подчеркнула заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр Елена Ряскова.

Вакцинация от пневмококковой инфекции способствует формированию иммунитета к наиболее распространённым и опасным серотипам пневмококка, которые вызывают большинство заболеваний у детей. Введение вакцины активизирует процесс выработки антител, способных распознавать и уничтожать бактерии, предотвращая развитие заболевания или значительно облегчая его течение.

«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности», — добавила врач.

Во всех трёх детских поликлиниках МОЦОМД доступна вакцина «Превенар-13». График вакцинации от пневмококковой инфекции обычно включает несколько доз, вводимых в течение первого года жизни ребёнка, а также ревакцинацию в старшем возрасте.

Необходимо обсудить с педиатром оптимальный график вакцинации для ребёнка с учётом его возраста и состояния здоровья.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 марта составила четыре балла
24 марта 2025, 09:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Утром 24 марта на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 4 балла. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные затруднения движения возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Следует придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями, а также избегать резких манёвров.

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#шоссе
#дороги
#пробки
#скоростной режим
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В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину
24 марта 2025, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В МФЦ городского округа Кашира, расположенном на улице Ильича, 61, работает криптокабина для оформления заграничных паспортов. Этот современный программно-аппаратный комплекс позволяет получить биометрический паспорт в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации округа.
Для подачи заявления необходимо заранее записаться, прийти в МФЦ и заполнить анкету, указав сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. В этом случае может потребоваться выписка из электронной трудовой книжки или копия бумажного документа.

«Специалист МФЦ заполнит заявление на основании анкеты и распечатает штрихкод. В криптокабине нужно будет отсканировать его и свой внутрироссийский паспорт, следуя инструкциям на экране, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. После этого останется дождаться уведомления о готовности документа», — сообщила начальник отдела приема заявителей № 2 Каширского МФЦ Анастасия Князева.

Кабина оснащена цифровой камерой, системой бестеневого освещения, сканером отпечатков пальцев и документов, а также устройством для считывания штрихкодов. Весь процесс занимает не более 5–7 минут. Оплатить госпошлину можно прямо в МФЦ.

Благодаря автоматизированному процессу исключается влияние человеческого фактора при сборе данных. Криптокабина работает без выходных и перерывов, а также снижает риски утечки персональной информации.

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#подмосковье
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В Долгопрудном продолжается строительство ЖК «Бригантина»
24 марта 2025, 09:30

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина» в рамках программы комплексного развития территорий. В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на нескольких объектах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусе № 3 завершено возведение монолитных конструкций, продолжается каменная кладка стен, установка фасадной системы и остекление. В корпусе № 2 монолитные работы достигли 23-го этажа и приближаются к завершению, параллельно ведётся устройство фасада, кладка наружных стен и внутренних перегородок, а также монтаж окон.

Встроенно-пристроенный детский сад находится на финальной стадии кладочных работ. В корпусе № 1 строители достигли 11-го этажа, где продолжаются армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытий. Монолитные работы в помещении детского сада уже завершены.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе, который реализует ГК «Гранель», предусмотрена развитая инфраструктура. В домах на первых этажах функционируют магазины, кафе, аптеки, пекарни и салоны красоты. Также введён в эксплуатацию многоуровневый паркинг на 813 машиномест.

В рамках проекта построены три детских сада, рассчитанные на 570 воспитанников, и детская поликлиника на 95 посещений в смену. Ведётся возведение ещё двух встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на 270 мест и взрослой поликлиники с аналогичной мощностью.

Кроме того, в городе Долгопрудный компания строит отдельно стоящий родильный дом, а в рамках государственной программы возводится новый корпус школы № 7, рассчитанный на 1500 учащихся.

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