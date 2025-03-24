В Подмосковье откроют четыре площадки сдачи норм ТехноГТО на золотые значки

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
В Московской области этой весной откроются четыре очные площадки для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Регион вошёл в число победителей конкурсного отбора на создание площадок, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
По итогам первого отбора площадки создадут в «Физтех-лицее» имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, школе №9 с углублённым изучением отдельных предметов в Чехове, Учебно-производственном центре «Унитех» в Химках и Песковской средней общеобразовательной школе в Коломне. На этих площадках можно будет сдать комплекс по всем 10 существующим нормативам технологической грамотности – кибербезопасности, фактчекингу, беспилотникам, электронике и другим – и получить золотые значки. Полный список площадок опубликован на сайте проекта.
Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Его реализуют Кружковое движением НТИ вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодёжью.
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«Запуск очных площадок для сдачи нормативов – важный шаг развития и масштабирования ТехноГТО. В дальнейшем отбор будут проводить постоянно. Это значит, что скоро такие площадки появятся во всех регионах России, и каждый сможет проверить свою технологическую грамотность. Выпускникам ТехноГТО президентская платформа даст возможность получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ и повысить шансы на поступление в вуз», – пояснил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Участник допускается к сдаче очных нормативов ТехноГТО на золотой значок после успешного прохождения – на 70 и более баллов – не менее пяти онлайн-нормативов технологической грамотности. Все они доступны на сайте.
Комплекс ТехноГТО – часть Национальной технологической олимпиады. Его реализуют Кружковое движением НТИ вместе с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодёжью.
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Лора Луганская