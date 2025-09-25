Бдительный пенсионер помог подмосковной полиции задержать курьера мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
Сотрудники подмосковной киберполиции пресекли мошенничество в отношении 88-летнего пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Пожилому мужчине позвонила аферистка. Представившись работником военной прокуратуры, она заявила, что с его банковского счёта якобы перевели 500 тысяч рублей на финансирование ВСУ, и теперь ему грозит уголовная ответственность. Затем мошенница потребовала от дедушки временно отдать на «проверку» все накопления – три миллиона рублей», – отметила Петрова.Выслушав собеседницу, пенсионер сделал вид, что готов передать наличность, а сам позвонил в полицию. Все дальнейшие действия заявитель выполнял под контролем оперативников.
На встречу к пожилому мужчине пришла девушка. Она забрала у него пакет с муляжом купюр, подготовленным сыщиками, после чего полицейские задержали её.
Курьером оказалась 23-летняя жительница Иркутской области. Против неё возбудили уголовное дело о мошенничестве и заключили под стражу.