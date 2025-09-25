В Подмосковье задержан нетрезвый постоялец хостела, находившийся в розыске

25 сентября 2025, 12:32

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью пресекли противоправные действия посетителя одного из хостелов города, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.