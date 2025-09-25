Достижения.рф

В Подмосковье задержан нетрезвый постоялец хостела, находившийся в розыске

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью пресекли противоправные действия посетителя одного из хостелов города, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.



Во время патрулирования на сигнал «тревога» с охраняемого объекта на Институтской улице прибыли сотрудники Росгвардии. Администратор хостела сообщила, что один из постояльцев, будучи в нетрезвом состоянии, распивает спиртное вместе с товарищем и ведёт себя агрессивно, используя нецензурную лексику в адрес персонала и других гостей.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. При проверке выяснилось, что с апреля текущего года мужчина находится в федеральном розыске.

Дайана Хусинова

