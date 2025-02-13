В Подмосковье откроют выставку в честь вывода советских войск из Афганистана

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Выставка под названием «Подвиг продолжается», посвящённая 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, откроется в Рузе, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Московской областной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье».
«Выставка откроется в пятницу, 14 февраля, на территории Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея в Рузском городском округе. Начало мероприятия — в 11:00», — говорится в сообщении.Отмечается, что Московская областная организация инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье» была создана в 2003 году для содействия в защите прав и интересов инвалидов боевых действий и членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.
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Лев Каштанов